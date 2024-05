Dopo il Papeete - il Twiga Blitz degli attivisti tra le tende dei vip | La spiaggia è di tutti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 25 maggio 2024) Ombrellone piantato scavando nella sabbia, asciugamano steso e tutto è pronto per la giornata di. Se non fosse che glidi Mare Libero non si trovavano sulla porzione di litorale libera, ma al, l’esclusivo stabilimento balneare di Flavio Briatore in Versilia. La concessione dello stabilimento, come tutte le altre, è scaduta lo scorso 31 dicembre, e le deroghe approvate da alcuni comuni non sono valide, come ribadito lo scorso 30 aprile dal Consiglio di Stato, che ha invitato il governo a indire nuove gare applicando la direttiva Bolkenstein. La protesta non è stata accolta bene dai clienti dello stabilimento che fu della ministra al Turismo Daniela Santanché e che negli anni ha visto passare numerosi volti noti della politica, dell’imprenditoria, dello sport, e dello spettacolo. Indispettiti, dalle lorohanno invitato i manifestanti ad esprimere il proprio dissenso altrove.