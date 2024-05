Donne e salute | viaggio nella cascina sociale di Nichelino Torino La cura parte dallo stile di vita - ecco come

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 - Lo chiamano “il ranch delle” ma è frequentato anche da bambini e uomini,chiarisce Elisa Picardo, ginecologa, tra i fondatori di questa) che si propone non solo di accogliere pazienti oncologici ma soprattutto “di insegnare un correttodi, per fare prevenzione”. Progetto avviato da Acto Piemonte (Alleanza contro il tumore ovarico e i tumori ginecologici) e RiDo (Ricerca per la donna). Medici, pazienti e ricercatori insieme. In un’alleanza virtuosa per la. Spiega al telefono la dottoressa Picardo: “Lodicorretto mette insieme tanti elementi diversi,ndo dall’abbinamento tra nutrizione e movimento. Il ranch è frequentato da un migliaio di persone. Gli esperti coprono i campi più diversi, dagli oncologi ai nutrizionisti, dagli psicologi ai chirurghi plastici”. Ci sono lesegnate dalla malattia ma anche quelle che vogliono prendersidi sé anche per non ammalarsi.