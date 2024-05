Donna uccisa al Prenestino - il 28enne sinti fermato torna libero Don Coluccia | A Roma si banalizza la vita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 25 maggio 2024) Far west a. Non si placa lo sgomento per quanto avvenuto a Caterina Ciurleo l’81enneda un proiettile vagante in via Prenestina. Non è più sottoposto a fermo, ma èto, ilaccusato dell’omicidio. L’uomo resta comunque sotto inchiesta. Proseguono, nel frattempo, le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, finalizzate alla esatta ricostruzione dell’evento e all’identificazione di tutti i responsabili.ilper l’omicidio Don, il prete anti spaccio e anti criminalità che mette a repentaglio la suaper combattere il degrado nelle periferiene, è desolato: “In questa città lavieneta. Questa, questa cara mamma e nonna, è morta perché un proiettile vagante l’ha colpita”. E’ sgomento e ha partecipato con FdI al sit-in sulla legalità. “Era di passaggio, lo dobbiamo evidenziare.