Donna muore senza eredi e lascia quasi 350mila euro al canile di Milano | serviranno a mantenere 150 cani

(Di sabato 25 maggio 2024) La signora è morta lo scorso 4 novembre e i suoi soldi, ovvero 328.352(il 90 per cento di ciò che possedeva), sono stati donati alcomunale di via Aquila diche ospita 150. .

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

« Lascio al canile comunale di Milano un importo pari al 90 per cento delle somme (liquide e investimenti di qualsiasi natura) esistenti presso gli istituti di credito alla data del mio decesso ». Poche parole a fronte di un gesto di generosità che una signora morta il 4 novembre scorso e senza eredi, ha compiuto nei confronti dei 150 cani ospiti del canile comunale di via Aquila. gazzettadelsud

Non ha eredi e decide di lasciare tutto al canile comunale di Milano: maxi donazione da 328 mila euro - Non ha eredi e decide di lasciare tutto al canile comunale di Milano: maxi donazione da 328 mila euro - Non aveva eredi, così ha deciso di lasciare il 90% dei suoi averi al canile. L'incredibile storia arriva da Milano, dove una signora morta lo scorso 4 novembre si è ... ilgazzettino

Donna lascia il 90% della sua eredità al canile municipale, “gesto di bellezza estrema” - Donna lascia il 90% della sua eredità al canile municipale, “gesto di bellezza estrema” - Una donna, scomparsa il 4 novembre scorso, senza eredi, ha deciso di lasciare quasi la totalità dei suoi averi al canile comunale di Milano. blogsicilia

Muore senza eredi e lascia il 90% dei suoi averi al canile di Milano: la maxi-donazione da 328mila euro - Muore senza eredi e lascia il 90% dei suoi averi al canile di Milano: la maxi-donazione da 328mila euro - «Lascio al canile comunale di Milano un importo pari al 90 per cento delle somme (liquide e investimenti di qualsiasi natura) esistenti presso gli istituti di credito alla data del ... corriereadriatico