(Di sabato 25 maggio 2024) Viareggio (Lucca), 25 maggio 2024 – Unaè statae derubata dellad'oro che aveva al collo. Il fatto è avvenuto in via dei Fratti, a Viareggio, e gli autori (in base alle testimonianze di chi era presente) sarebbero due extracomunitari. I due si sarebbero poi dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che indagano sull'episodio avvenuto in pieno centro cittadino. .

I carabinieri sono intervenuti nella serata del 20 maggio in via Bassini, in zona Lambrate a Milano. Una donna costretta sulla sedia a rotelle avrebbe subito un'aggressione. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. fanpage

Donna aggredita, i ladri le strappano la catenina - donna aggredita, i ladri le strappano la catenina - Viareggio (Lucca), 25 maggio 2024 – Una donna è stata aggredita e derubata della catenina d'oro che aveva al collo. Il fatto è avvenuto in via dei Fratti, a Viareggio, e gli autori (in base alle ... lanazione

Litiga e aggredisce la moglie, i vicini lanciano l'allarme: momenti di paura a Trento, 50enne fermato dai carabinieri e portato in carcere - Litiga e aggredisce la moglie, i vicini lanciano l'allarme: momenti di paura a Trento, 50enne fermato dai carabinieri e portato in carcere - TRENTO. L'allarme lanciato dai cittadini e l'intervento immediato dei carabinieri hanno permesso di fermare un uomo 50enne e di arrestarlo per maltrattamenti in famiglia. E' successo nella tarda serat ... ildolomiti

CASERTA. Azzannata dal bulldog in pieno centro, donna finisce al Pronto soccorso - CASERTA. Azzannata dal bulldog in pieno centro, donna finisce al Pronto soccorso - CASERTA. E’ stata lei stessa a denunciare, sui social, quanto accadutole pochi giorni fa. La donna è stata, infatti, aggredita da un bulldog inglese. Racconta che, mentre passeggiava, il cane, tenuto ... casertace