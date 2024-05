Dominique Corti Divisa fra Besana e l’Uganda per i suoi malati

(Di sabato 25 maggio 2024) Al primo convegno di Italian Global Heart Action non poteva mancare lei, figura che con la sua stessa vita incarna la dimensione globale dell’essere medico.Atim, ugandese di nascita, italiana e canadese di origine, è presidente della Fondazione Piero e Lucille, fondata daigenitori nel 1993 per affiancare e sostenere il Lacor Hospital di Gulu, nel Nord Uganda. Pieroè stato un grande medico originario diin Brianza - fratello del celebre scrittore Eugenio, autore de “Il Cavallo Rosso“ - Lucille Teasdale un’altro ottima chirurga originaria di Montréal, dove conobbe e sposò Piero. I due presero in gestione nel 1961 il Lacor Hospital, quando ancora era un piccolo presidio sanitario creato dai missionari comboniani. Dal loro amore, un anno dopo, nacque. "Il Lacor, per me, è molto di più di un ospedale: è un fratello – racconta l’attuale presidente –.

