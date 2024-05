Domenica 26 maggio modifiche a traffico e sosta in occasione di Saione Mob e Scalata al Castello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Arezzo, 252024 – Sono due gli eventi principali in programma26con conseguenti variazioni ale allain città.Mob comporterà nel tratto di via Vittorio Veneto compreso tra via Curatone e via Leon Battista Alberti e nelle strade adiacenti i divieti di transito e didalle 6 alle 22. Chi percorre via Leon Battista Alberti giunto all’intersezione con via Vittorio Veneto può proseguire diritto o svoltare in direzione del sottopassaggio ferroviario, chi percorre via Vittorio Veneto in direzione del centro all’intersezione con via Curtatone ha l’obbligo di svoltarvi, chi percorre via Masaccio non potrà svoltare in via Rismondo e in via Fabio Filzi, chi percorre via Arno giunto all’intersezione con via Archiano, il cui tratto fra via Ticino e via Arno è disciplinato a doppio senso, ha l’obbligo di proseguire a diritto a meno che non sia diretto all’autorimessa di piazza Gori e Zucchi, chi percorre via Ticino giunto all’intersezione con via Archiano ha l’obbligo di svoltare in via Arno e dare la precedenza, chi percorre via Vezzosi giunto all’intersezione con via Trasimeno, dov’è invertito il senso di marcia, ha l’obbligo di svoltare a destra, chi percorre via Piave giunto all’intersezione con via Trasimeno ha l’obbligo di proseguire diritto o di svoltare a sinistra, chi percorre via Cesti giunto all’intersezione con via Trasimeno ha l’obbligo di svoltare a destra, chi percorre via Monte Grappa e via Nazario Sauro in direzione di via Trasimeno ha l’obbligo di seguire le indicazioni della segnaletica stradale posta in loco, sono strade senza uscita disciplinate a doppio senso di circolazione per i residenti via Filzi e via Sauro.