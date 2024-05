Domani si fa prevenzione | mammografie ed esami gratis

(Di sabato 25 maggio 2024)in piazza Malpighi a Crevalcore dalle 8,30 alle 19,30 appuntamento con la. Grazie al prezioso contributo delle aziende sensibili del territorio, sarà possibile offrire alle donne residenti o domiciliate a Crevalcore, dai 20 ai 44 anni,senologici, ecografie egratuite nelle unità mobili di salute collocate in municipio. È una iniziativa sostenuta dal Comune, ideata e gestita dal Comitato progetti sociali, una associazione no profit a cui aderiscono medici, cittadini e imprenditori del territorio. Lo scopo è quello di promuovere la cultura dellae renderla concreta. La lotta al tumore al seno, che colpisce nel corso della vita una donna ogni otto, parte dallaprecoce ed è complementare agli screening offerti anche nella nostra regione dal servizio sanitario nazionale. .

