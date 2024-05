Documenti falsi tra cui permessi di soggiorno a Giugliano | arrestato 45enne

(Di sabato 25 maggio 2024)a trovati ad unin località Varcaturo ain Campania. Carte di Identità elettroniche false, passaporti e patenti. Il 23 maggio mattina i Carabinieri del Comando Antificazione Monetaria, supportati dai loro colleghi Compagnia di Intervento Operativo del 10 Reggimento Carabinieri Campania e della locale Stazione Carabinieri, hannoin flagranza di reto un cittadino ghanesein località Varcaturo ain Campania. L’arresto è avvenuto nel contesto di un’articolata attività investigativa finalizzata al contrasto dei fenomeni criminosi correlati allaficazione diidentificativi. L’uomo, regolarmente presente sul territorio nazionale, è ritenuto responsabile di detenzione diidentificativivalidi per l’espatrio. L’operazione ha coagulato elementi informativi originati dall’Arma Territoriale e riferita all’atipica gravitazione areale di soggetti stranieri, presumibilmente finalizzata all’approvvigionamento divalidi per l’espatrio.

