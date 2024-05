Documenti falsi per l’espatrio - un arresto nel Napoletano

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAd insospettire i carabinieri del posto è stato un insolito via vai di cittadini stranieri, prevalentemente extracomunitari. Ed in poco tempo gli investigatori hanno avuto più di qualche elemento per pensare che in zona vi fosse qualcuno che provvedesse a fornire loro. Nella mattinata di ieri è scattato il blitz e a Varcaturo, una frazione di Giugliano, i militari del Comando Carabinieri Antificazione Monetaria, supportati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 10.mo Reggimento Carabinieri Campania e della locale caserma hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino ghanese 45enne, regolarmente presente sul territorio nazionale, poichè ritenuto responsabile di detenzione diidentificativivalidi per. La perquisizione del sospettato ha consentito il sequestro di svariatiintestati a soggetti provenienti da paesi centro-africani: 19 carte di identita’ elettroniche italiane valide per; 16 permessi di soggiorno italiani; 6 carte di identita’ elettroniche olandesi e belghe: 9 passaporti italiani, belgi e inglesi; 4 patenti di guida italiane, inglesi e polacche e 5 tessere sanitarie italiane.

Formia , 20 maggio 2024 – I carabinieri del locale dipendente N.O.R.M. – Sezione Operativa e Radiomobile di Formia, hanno tratto in arresto un cittadino ucraino, classe 97, irregolare sul territorio italiano, il quale veniva trovato in possesso di merce poco prima asportata presso un noto centro commerciale della zona, e di un documento polacco contraffatto che veniva presentato agli operanti intervenuti. ilfaroonline

