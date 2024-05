Djokovic - la rivelazione | Tremore incontrollabile Non è bello soffrire così in campo

(Di sabato 25 maggio 2024) Grande apprensione intorno a Novak. Il campione serbo non è in un buon momento di forma, ma sembra anchedi qualcosa di non molto chiaro. Il vincitore di 24 Slam è stato eliminato troppo presto a Roma. Ed è uscito in semifinale all’Atp 250 di Ginevra, battuto in tre set dal ceco Tomas Machac, numero 44 del mondo. “Nole”, 37 anni compiuti il 22 maggio, mostra didi tremori incontrollabili durante un cambio di. Il video che documenta tutto è diventato virale.Leggi anche: Sinner, sorteggi al Roland Garros: sfiderà Eubanks al primo turno IldiNelle immagini si vede Nole che si porta la borraccia alla bocca per bere e la sua mano destra trema vistosamente. Forse un segno di nervosismo misto a sforzo fisico, un segnale evidente delle difficoltà che il serbo sta incontrando nel tornare ai suoi livelli. Nella semifinale di Ginevra,era avanti 4-1 nel primo set, poi ha perso cinque game di fila e ha perso il primo set.

“Sono preoccupato”: Djokovic, il tremolio alla mano fa il giro del mondo - “Sono preoccupato”: djokovic, il tremolio alla mano fa il giro del mondo - Il tennista serbo a Ginevra ha mostrato chiari segnali di stress e una forma fisica non ottimale: il Roland Garros comincia in salita ... tuttosport

Novak Djokovic ko agli Atpdi Ginevra per dei tremori alla mano: “Sono preoccupato”. A rischio il Roland Garros - Novak djokovic ko agli Atpdi Ginevra per dei tremori alla mano: “Sono preoccupato”. A rischio il Roland Garros - Novak djokovic ha lanciato un segnale preoccupante in vista del Roland Garros, uscendo sconfitto in semifinale all’ ATP 250 di Ginevra per mano del ceco Tomas Machac con un netto 6-4, 0-6, 6-1. Al di ... ilfattoquotidiano

Novak Djokovic senza mezzi termini sul Roland Garros: “Gioco male, non sono favorito a Parigi” - Novak djokovic senza mezzi termini sul Roland Garros: “Gioco male, non sono favorito a Parigi” - Un avvicinamento non ideale. Una brutta sconfitta per Novak djokovic nelle semifinali dell'ATP250 di Ginevra. Il n.1 del mondo, wild card del torneo ... oasport