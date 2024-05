Djokovic - il tremore alla mano preoccupa i tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Ginevra (Svizzera), 25 maggio 2024 – C’è una cosa che in queste ore stando idel numero uno al mondo Novakpiù dell’ultima sconfitta all’Atp di Ginevra. Unalle mani comparso nel cambio campo durante il match contro Machac (poi vittorioso in tre set). In un primo momento Nole quasi fatica a portare la bottigliettabocca, e poi mostra laal suo team, evidenziando il problema. Non è la prima volta che accade e ci si chiede a cosa sia davvero dovuto un problema del genere. Anzi non è nemmeno la prima volta che il numero uno al mondo si fa notare per movimenti incontrollati del corpo. In molti ricorderanno la finale 2013 di Shanghai, vinta dal serbo su Del Potro, ma con un singolarissimo episodio a metà partita, quando Nole più volte sembrò perdere l’equilibrio in modo inspiegabile, come se giocasse sul ghiaccio. Tornando all’episodio di ieriha tentato di razionalizzare nel post-partita, dando la colpa al momento di tensione e all’affaticamento.