Djokovic - i segnali per il Roland Garros sono tutt’altro che incoraggianti L’Équipe

(Di sabato 25 maggio 2024) Domani inizia ile iche lanciache. Il tennista serbo non ha ancora vinto un titolo quest’anno e nella speranza di prendere un po’ di ritmo ha accettato una wild card per giocare l’Atp 250 a Ginevra. Anche qui però non ha regalato delle prestazioni indimenticabili, perdendo ieri in semifinale da Machac.scrive: “Novakha appena festeggiato il suo 37esimo compleanno ma immaginiamo che la torta abbia avuto un sapore amaro. Per la seconda volta dal suo primo vero anno tra i professionisti, nel 2006, il numero 1 del mondo si presenterà alsenza alcuna finale nel suo bagaglio“., la partita contro Machac ci ha mostrato un giocatore irriconoscibile “Nel 2018, prima stagione si fermò ai quarti di finale a Parigi, battuto da Marco Cecchinato. Oggi è probabile che firmerebbe volentieri per un risultato del genere, sinonimo di quattro vittorie consecutive.

