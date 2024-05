Divieto di balneazione revocato a Ravenna | dati del mare ok

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Il bagno – se solo il maltempo concede una tregua – nel fine settimana è salvo: ildiemesso ieri su indicazione dell’Arpae è stato. Infatti, idelle analisi delnel trattote di Punta Marina (dall’inizio delle barriere frangiflutti al confine con Lido Adriano - zona campeggi) sono tornati nella norma: in particolare, la concentrazione del batterio dell’Escherichia Coli è risultato molto al di sotto del range massimo consentito per la tutela dei bagnanti. Lo sforamento era con molta probabilità causato dal maltempo senza fine che sta imperversando in regione e sulla Romagna in particolare: anche oggi Forlì è stata colpita da un nubifragio con grandine. Quindi, il Comune dihailtemporaneo di, emesso ieri. .