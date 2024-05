Ditta appalto Portovesme licenzia 13 operai - pronta la protesta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) È passato più di un anno dalla fermata totale degli impianti della fonderia di San Gavino Monreale dellasrl e ad oggi la situazione è peggiorata. "Siamo venuti a conoscenza dell'invio di lettere di preavviso dimento per 13 lavoratori di unaesterna che operava nello stabilimento, riguardanti delle figure storiche e indispensabili per la manutenzione dello stabilimento - fa sapere la Rsu della fabbrica - Questa azione non può che far aumentare la paura e la preoccupazione dei 50 lavoratori diretti e indiretti interessati perché, come ci insegna la storia, si parte sempre dall'anello più debole. A oggi non si conosce ancora quale sia il loro futuro, delle loro famiglie e dello stesso stabilimento". Per questo, in attesa di una convocazione da parte della Regione, i lavoratori sono pronti a una nuova battaglia "per dar voce alla vertenza che continua ad essere in stand-by da troppo tempo".