Disturbi alimentari - nuova struttura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) E’ stata inaugurata ieri a Torre San Patrizio con il taglio del nastro ufficiale Torre dei Germogliriabilitativa per minori condel comportamento alimentare. Un aspetto decisamente delicato e attualissimo visto che icolpiscono sempre più giovanissimi e giovanissime, un autentico problema sociale che angoscia le famiglie, che coinvolge ed impegna direttamente i servizi sanitari. Ma non sonoisolati o improvvisi in quanto, molto spesso, si manifestano con altripsichiatrici quali la depressione, l’abuso di sostanze e id’ansia, e spesso sono frequenti complicazioni di natura fisica. Questarealtà è unaaccreditata dalla Regione Marche e che risponde a queste esigenze come è stato sottolineato nel convegno che ha preceduto il taglio del nastro, svoltosi al Teatro De Cadillach di Torre San Patrizio. Onori di casa fatti dal sindaco Luca Leoni, alla presenza del Consigliere Rehionale Marco Marinangeli, del dirigente del comune di Fermo Gianni Della Casa, del direttore scientifico dottor Mendolicchio e dei vertici della società Ofh, presieduta dal dottor Volpini, che ha realizzato la