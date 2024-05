Diretta Motogp Catalunya 2024 - Espargaro da record nelle qualifiche | la griglia Sprint race live dalle 15

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Barcellona, 25 maggio– Ancora Apriliadel Gran Premio didi. E ancora Aleix. Dopo aver fatto segnare il miglior tempoprove libere di ieri eFp2 di stamattina, il pilota di casa vola anche in qualifica, centrando in un finale al cardiopalma il nuovodella pista in 1'38'190, tempo che ovviamente vale la pole position per ladi oggi (15) e per il Gp di domani. Alle spalle del 34enne spagnolo un ottimo Francesco Bagnaia che vede sfuggire la prima piazza proprioultime battute del Q2, mentre Brad Binder su Ktm completa la prima fila. Quarto tempo e seconda fila per Pedro Acosta (Ktm GagGas), davanti a Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, sesto con la Ducati Pramac ma cadutofasi finali delleMarc Marquez, costretto a passare per la Q1, non è riuscito a qualificarsi per la Q2 e sarà 13/o nelladi partenza delladel pomeriggio e la gara di domani.