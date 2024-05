Dilettanti Spareggio di Promozione - in palio c’è l’Eccellenza | Atletico Centobuchi in campo

(Di sabato 25 maggio 2024) Sarà un weekend intenso e di spareggi nei campionatistici. Occhi puntati oggi sulloplay-off ditra l’e i Portuali Ancona: chi vince sale in Eccellenza direttamente. Entrambe le formazioni hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi die nelle due sfide di play-off disputate hanno fatto valere sia la classifica che il fattore in. Per l’di mister Salvatore Fusco è un appuntamento con la storia anche se salire in Eccellenza non sarebbe assolutamente una novità per Cenotbuchi che ha vissuto, ormai qualche anno addietro, siache la Serie D. Ma quella era un’altra storia e un’altra società, questa ha tutta l’intenzione di scrivere una nuova pagina, partendo proprio da oggi. Occhio ai Portuali Ancona, squadra che solo dieci anni fa era in Terza Categoria e oggi può sognare il grande salto verso il massimo torneo regionale.

TERNI - La Ternana Women vince 3-1 a San Marino nell’ultima giornata del campionato cadetto e conquista lo spareggio per la promozione in A. Dovrà giocare mercoledì e domenica la doppia sfida con il Napoli (team penultimo classificato in massima serie) con gara d’andata in casa. lanazione

"Serie C, playoff promozione: Cesena, Mantova e Juve Stabia in lotta per la Serie B" - "Serie C, playoff promozione: Cesena, Mantova e Juve Stabia in lotta per la Serie B" - Serie C: spareggi promozione in corso. Cesena, Mantova e Juve Stabia in vantaggio. Playoff quarti di finale con sorprese. Semifinali già definite. Non c’è solo la Serie B alle prese con le partite ... lanazione

Calcio, la decisione del capitano e’ maturata nel corso di una stagione costellata da molti infortuni. Menichetti appende le scarpe al chiodo: "Ringrazio tutto lo staff dell ... - Calcio, la decisione del capitano e’ maturata nel corso di una stagione costellata da molti infortuni. Menichetti appende le scarpe al chiodo: "Ringrazio tutto lo staff dell ... - Il calciatore Simone Menichetti, dopo una lunga carriera in diverse squadre, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato a 35 anni. Ha ringraziato la Pontremolese per l'esperienza e il supporto ricevuto ... msn

Pallamano Per la Publiesse Chiaravalle appuntamento con la Storia - Pallamano Per la Publiesse Chiaravalle appuntamento con la Storia - I ragazzi di Guidotti con testa e cuore vincono gara2 con Cologne e questa sera si giocano il passaggio in serie A Gold nello spareggio ... qdmnotizie