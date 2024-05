Digitale terrestre - ci sono cambiamenti | i televisori degli italiani a rischio

(Di sabato 25 maggio 2024) Cambia ilin Italia, l’arrivo del DVB-T2 sta generando un po’ di scompiglio e mette amilioni di. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è importante sapere e, soprattutto, come capire se il nostro televisore è a. (…) Leggi anche: Scuole chiuse in Italia, ecco quando: il calendario regione per regione Leggi anche: Fedez beccato sul jet privato con una misteriosa bionda: la reazione di Chiara Ferragni (FOTO) Nuova rivoluzione delIn Italia è previsto un nuovo switch-off per la transizione aldi nuova generazione che potrebbe però comportare diversi disagi alla popolazione. Il 28 agosto si farà largo nelle caseun nuovo standard di trasmissione MUX DVB-T2 e il cambiamento potrebbe avere un peso sul loro portafoglio. L’adozione del nuovo standard tecnologico infatti, obbligherà molte famiglie a dotarsi dicompatibili.

Apparecchi tv, salasso in vista per milioni di famiglie italiane. A lanciare l’allarme è stato poco fa il Codacons, puntando il dito contro la Rai. Secondo quanto riporta una nota della associazione che difende i diritti dei consumatori, compresi i telespettatori, l’azienda della tv pubblica avrebbe preso una decisione che rischia di incidere pesantemente sulle tasche di tantissimi italiani. caffeinamagazine

Il mondo della televisione, per quanto riguarda le tecnologie sviluppate, continua a evolversi. Ciò vuol dire che, con una certa cadenza, alcuni dispositivi sono destinati a essere indicati come obsoleti, dunque indirizzati verso la sostituzione e il riciclo. quifinanza

L'Italia si prepara ad affrontare un importante cambiamento nel panorama televisivo con l'introduzione del nuovo standard di trasmissione ?Mux? in DVB-T2, prevista per il 28. ilmessaggero

Canali TV, dal 28 agosto cambia tutto (e rischi di non vedere più nulla) - Il 2024 sarà molto probabilmente l'anno della transizione al digitale terrestre di nuova generazione. Secondo indiscrezioni, la Rai ha programmato per il 28 agosto di quest'anno l'accensione del primo MUX DVB-T2.

