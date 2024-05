Diffidati Milan-Salernitana | ci sono rossoneri a rischio squalifica in vista della prima giornata 2024 25?

(Di sabato 25 maggio 2024) In attesa di pianificare il futuro e di sciogliere i dubbi sulla panchinaprossima stagione, ilospita laa San Siro in occasione dell’ultimadi Serie A 2023/. È l’ultima partita dell’esperienza rossonera di Stefano Pioli, che sarà salutato da San Siro dopo quattro stagioni e mezza e uno Scudetto vinto nel 2022. Di fronte unagià retrocessa, ma che punta a chiudere con dignità un campionato che definire negativo è dire poco. Oltre alla classifica, è radicalmente diversa anche la situazionedelle due squadre. Ilnon ha calciatori aindel prossimo campionato. Lane ha addirittura cinque: Gyomber, Pirola, Sambia, Tchaouna, Zanoli.: Nessuno: Gyomber, Pirola, Sambia, Tchaouna, Zanoli SportFace. .

Ultima giornata di Serie A con la solita particolarità disciplinare: i diffidati ammoniti e gli espulsi saranno squalificati nella prima gara utile della prossima stagione. Tranne che per Atalanta e Fiorentina, che avranno il recupero il 2 giugno, o per un eventuale spareggio salvezza. inter-news

La Juventus sfida il Monza in occasione dell’ultima giornata di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium la squadra bianconera chiude la sua stagione con Paolo Montero in panchina, dopo l’esonero di Massimiliano Allegri. Aspettando le novità sulla panchina della prossima stagione, Vlahovic e compagni puntano a chiudere bene un campionato sotto le aspettative, con la vittoria della Coppa Italia che ha impreziosito l’annata. sportface

