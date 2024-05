Diffidati Juventus-Monza | i bianconeri a rischio squalifica in vista della prima giornata 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Lasfida ilin occasione dell’ultimadi Serie A 2023/. All’Allianz Stadium la squadra bianconera chiude la sua stagione con Paolo Montero in panchina, dopo l’esonero di Massimiliano Allegri. Aspettando le novità sulla panchinaprossima stagione, Vlahovic e compagni puntano a chiudere bene un campionato sotto le aspettative, con la vittoriaCoppa Italia che ha impreziosito l’annata. La pianificazioneparte da lunedì e il mercato è pronto ad entrare nel vivo. Il futuro allenatore (si parla con insistenza di Thiago Motta) potrà contare su Nicolò Fagioli, fermato per quasi una stagione intera per il caso scommesse. Nell’ultima partita di questa stagione Fagioli (peraltro pre convocato da Spalletti in azzurro) ci sarà. A differenza di Andrea Cambiaso,to. Ma chi sono iper ladel prossimo campionato? Uno solo in casaed è Bremer.