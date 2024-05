Diffidati Juventus-Monza | i bianconeri a rischio squalifica in vista della prima giornata 2024 2025

(Di sabato 25 maggio 2024) Lasfida ilin occasione dell’ultimadi Serie A 2023/. All’Allianz Stadium la squadra bianconera chiude la sua stagione con Paolo Montero in panchina, dopo l’esonero di Massimiliano Allegri. Aspettando le novità sulla panchinaprossima stagione, Vlahovic e compagni puntano a chiudere bene un campionato sotto le aspettative, con la vittoriaCoppa Italia che ha impreziosito l’annata. La pianificazioneparte da lunedì e il mercato è pronto ad entrare nel vivo. Il futuro allenatore (si parla con insistenza di Thiago Motta) potrà contare su Nicolò Fagioli, fermato per quasi una stagione intera per il caso scommesse. Nell’ultima partita di questa stagione Fagioli (peraltro pre convocato da Spalletti in azzurro) ci sarà. A differenza di Andrea Cambiaso,to. Ma chi sono iper ladel prossimo campionato? Uno solo in casaed è Bremer.

Inter-Lazio si giocherà alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la trentasettesima giornata di Serie A 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per la festa scudetto, con diffidati per entrambe e squalificati solo negli ospiti. inter-news

Ultima giornata di Serie A con la solita particolarità disciplinare: i diffidati ammoniti e gli espulsi saranno squalificati nella prima gara utile della prossima stagione. Tranne che per Atalanta e Fiorentina, che avranno il recupero il 2 giugno, o per un eventuale spareggio salvezza. inter-news

Diffidati Milan Salernitana: chi è a rischio squalifica tra i rossoneri. La situazione AGGIORNATA per l’ultima di campionato - diffidati Milan Salernitana: chi è a rischio squalifica tra i rossoneri. La situazione AGgiornata per l’ultima di campionato - diffidati Milan Salernitana: chi è a rischio squalifica tra i rossoneri. La situazione AGgiornata per l’ultima di campionato Questa sera alle ore 20:45 il Milan ospiterà la Salernitana a San Siro per ... milannews24

Diretta Milan-Salernitana ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Diretta Milan-Salernitana ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Serata di addii in casa rossonera con Giroud, Kjaer e Pioli alla loro ultima partita a San Siro. Torna la tifoseria ma probabili nuove contestazioni ... tuttosport