Differenziata troppo bassa | da metà giugno il nuovo calendario per la raccolta dei rifiuti

Una campagna di comunicazione in lingua napoletana per incentivare la raccolta differenziata. È l’idea lanciata dall’amministrazione comunale di Boscoreale guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro. “Nun me fa ‘ncazzà” è lo slogan della campagna che arriverà nelle case dei cittadini attraverso un’attività di comunicazione sia off-line che on-line, promossa dall’assessore ai rifiuti Ida Trito in collaborazione con la società in house del Comune che si occupa del servizio di recupero delle frazioni differenziate, Ambiente Reale.

