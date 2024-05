Difendono i giochi di Palazzo Gasparri smaschera la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 25 maggio 2024) «La delega fiscale che abbiamo varato guarda a modelli ben lontani dal redditometro, uno strumento obsoleto. Penso - afferma in un'intervista a Il Tempo il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizioal concordato preventivo biennale. Puntiamo su un Fisco amico e non vessatorio del contribuente».A causa del redditometro la settimana che sta per concludersi è stata complessa per la maggioranza di governo. «Qualcosa di tipicamente caro al Pd e al M5s. Per dirlo in maniera diretta alla. Con l'amico e viceministro dell'Economia Maurizio Leo avevo parlato degli equivoci che avrebbe potuto creare. Detto questo con il Cdm di ieri la questione è pronta all'archiviazione, anche grazie all'emendamento predisposto da Forza Italia. Volendo fare una metafora il redditometro è come quelle vecchie automobili a cui viene fatta la revisione, al contrario la migliore soluzione è rottamarle e comprarne una nuova».