Diego Armando Maradona…fenomeno umano e sociale

(Di sabato 25 maggio 2024)Maradona – Se è vero che i forti non sono amati da tutti, lui ha dimostrato il contrario, mentre tutto il Mondo del calcio era contro di lui, dalla sua aveva tutto il movimento calcio. Non sarà mai un uomo normale Non dimentichiamo che ha inviato a Natale di ogni anno cartoline proprie a tutti i suoi avversari conquistandoli nel profondo. I forti Sono scomodi, come lo è stato. Sono poco manipolabili, i forti sanno sentire se stessi, conoscono i loro diritti e non sono disposti a rinunciarci. Sanno essere felici malgrado tutto e fedeli al loro mantra anche dinnanzi a difficoltà estreme. Hanno delle radici potenti che non si possono estirpare. Non è facile distruggere i loro principi, la loro dignità, la loro fiducia in se stessi. Sono in grado di sostenere qualsiasi verità, i colpi del destino, la tortura del tradimento e le tempeste delle proprie emozioni. Non hanno paura del dolore: hanno già attraversato il loro inferno personale e sanno trasformare le ferite in saggezza, sanno godere la vita, conservando nel cuore la bellezza e la tenerezza, che lui e solo lui ha regalato al Mondo intero accarezzando un pallone su di un prato verde.

Armi e droga: sei arresti nel Salento - Armi e droga: sei arresti nel Salento - Armi e droga: sei arresti nel Salento. E' il risultato dell'operazione "ad alto impatto" messo in campo dai dal Comando dei Carabinieri di Lecce in coordinamento con la polizia ... quotidianodipuglia

Ucraina, Stoltenberg: «Kiev, via il divieto: sia libera di usare le armi degli alleati per colpire la Russia» - Ucraina, Stoltenberg: «Kiev, via il divieto: sia libera di usare le armi degli alleati per colpire la Russia» - Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 25 maggio. Putin e il bluff della pace, il vero obiettivo è dividere la Ue: l’apertura è un’occasione per ... ilmessaggero

Guerra Ucraina, Stoltenberg: "Via divieto per Kiev a colpire obiettivi in Russia". LIVE - Guerra Ucraina, Stoltenberg: "Via divieto per Kiev a colpire obiettivi in Russia". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Stoltenberg: 'Via divieto per Kiev a colpire obiettivi in Russia'. LIVE ... tg24.sky