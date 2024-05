Dibattito tra candidati - è scontro sui parcheggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) C’era soprattutto il pubblico di commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, al confronto tra i quattro candidato sindaco per Carpi promosso giovedì sera all’Auditorium Loria dalle associazioni di categoria Cna, Confartigianato Lapam, Confcommercio e Confesercenti. Una platea di ‘addetti ai lavori’ ma al tempo stesso carpigiani interessati al futuro della città, come dimostrato anche dalle tematiche affrontare dai quattro protagonisti, Annalisa Arletti, candidata per la coalizione di centro destra, Monica Medici, sostenuta da due liste civiche, ‘Carpifutura’ e ‘Movimento civico per Carpi’; Riccardo Righi, candidato della coalizione del centro sinistra e, per la prima volta, il quarto candidato, Davide Verri di ‘Forza del Popolo’. Il tema del distretto tessile abbigliamento ha visto l’allinearsi delle proposte, con un ritorno alla valorizzazione del ‘made in Carpi’, "non dimentichiamo che siamo superiori agli altri come fantasia", ha precisato Verri.