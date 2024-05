Diana divorava brandelli di cuscino | caso Pifferi - la staffilata di Feltri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 25 maggio 2024) Alessiaavrebbe concluso lo sciopero della fame in carcere a Milano. Quarto Grado, il programma di Rete 4, ha riportato alcune relazioni interne del penitenziario di San Vittore, dove è detenuta la 38enne condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia, morta di stenti dopo 6 giorni sola in casa nel luglio 2022. Secondo i documenti, la donna avrebbe fatto richiesta per un'ora di palestra al giorno e, dopo il via libera da parte dell'istituto di pena, il 23 maggio avrebbe ripreso a nutrirsi per potersi sostenere nell'attività fisica. Ilè finito al centro dell'editoriale di Vittoriopubblicato su Il Giornale. "Sono certo che la signora, la quale è attualmente in sciopero della fame, non deperirà, dato che è in carne e in salute, né morirà di stenti, cose che invece – lo ricordiamo – sono accadute aa causa distessa", ha scritto il direttore editoriale del quotidiano.