Diamond League Eugene 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Prosegue la Wandadileggera, con la quinta tappa in programma sabato 25 maggio negli Stati Uniti a. Nel massimo circuito mondiale i migliori atleti al mondo sono pronti a sfidarsi in pista e in pedana per proseguire la preparazione in vista dei Giochi Olimpici di Parigi di luglio e agosto. Dopo il forfait di Lorenzo Simonelli nei 110 hs, nessun atleta azzurro è presente in Oregon. Esordio stagionale outdoor nel lancio del peso per Ryan Crouser, detentore del record del mondo, e al momento rivale più accreditato di Leonardo Fabbri, insieme al connazionale Joe Kovacs, in vista delle Olimpiadi di Parigi. Presente nei 100 metri anche un’altra stella statunitense come Christian Coleman. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire in tv le gare delladi, che prenderanno il via alle 21.50 ora italiana. SEGUI LAIL CALENDARIO COMPLETO DELLATUTTA LAINSU SPORTFACE TV CALENDARIO COMPLETODI: TUTTI GLI EVENTI PARIGI, QUALIFICAZIONI: COME FUNZIONANOE TV – La tappa delladisarà visibile inin chiaro su Rai Sport + HD e per gli abbonati su Sky Sport Arena.