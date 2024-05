(Di sabato 25 maggio 2024) Ilè una malattia in crescita: a spiegaresi manifesta, quali sono i sintomi e le cure disponibili è la dott.ssa Danila Camozzi, responsabile del servizio di diabetologia ed endocrinologia in Clinica San Francesco di

Diabete: 4 milioni di malati in Italia, 65.000 solo a Bergamo. Come prevenirlo e curarlo - diabete: 4 milioni di malati in Italia, 65.000 solo a bergamo. Come prevenirlo e curarlo - Il diabete è una malattia in crescita: a spiegare come si manifesta, quali sono i sintomi e le cure disponibili è la dott.ssa Danila Camozzi, responsabile del servizio di diabetologia ed endocrinologi ... ecodibergamo

Anziani a Bergamo, nasce un nuovo progetto per cure e servizi a distanza - Anziani a bergamo, nasce un nuovo progetto per cure e servizi a distanza - A firmare l’accordo di oggi, Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali, e i diversi soggetti che fanno parte di XTE LIFE S.r.l ., promotore del progetto: Adrio de Carolis , Niteroi S.p.a; ... bergamo.corriere

L'Italia lancia un’alleanza internazionale per vincere il diabete - L'Italia lancia un’alleanza internazionale per vincere il diabete - ROMA (ITALPRESS) - “Un’alleanza internazionale per vincere il diabete” è l’evento che si è svolto questa mattina a Palazzo Wedekind, a Roma, aperto dal messaggio di saluto del Ministro della Salute ... notizie.tiscali