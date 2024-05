Di Lorenzo segue Zielinski? Ciao Napoli! Bagarre Inter e spagnola ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Giovanni Diè ai saluti dal. Il capitano, dopo aver parlato col futuro DS azzurro Giovanni Manna, ha chiesto la cessione. L’sulle sue tracce. Occhio al doppio colpo con. ADDIO ? Colpo di scena in casa, il capitano Giovanni Diè pronto a lasciare i partenopei. Chiesta la cessione al club di De Laurentiis, dopo un lungo faccia a faccia con il futuro DS Giovanni Manna. Il capitano delha spiegato le sue ragioni sia sportive che personali al futuro dirigente, che ora, insieme all’agente Mario Giuffredi, stanno lavorando per cercare la miglior soluzione possibile. Diha ancora un contratto fino al 2028 e domani giocherà la sua ultima partita al Maradona e con la maglia del, così come Piotr, già da tempo promesso sposo dell’. Appunto, sul terzino destro azzurro e della Nazionale di Spalletti c’è proprio la squadra campione d’Italia.