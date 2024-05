Di Lorenzo Napoli - prima grana da risolvere per Manna… e la Juve

Giovanni Di Lorenzo è ai saluti dal Napoli. Il capitano, dopo aver parlato col futuro DS azzurro Giovanni Manna, ha chiesto la cessione. L’Inter sulle sue tracce. Occhio al doppio colpo con Zielinski. ADDIO ? Colpo di scena in casa Napoli, il capitano Giovanni Di Lorenzo è pronto a lasciare i partenopei. inter-news

Il clima in casa Napoli è torrido, tante situazioni stanno evolvendo nel peggiore dei modi. Anche Giovanni Di Lorenzo non è in rapporti idilliaci con la società, c’è l’Inter dietro? Spiega Alfredo Pedullà su Sportitalia.

inter-news