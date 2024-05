Di Lorenzo-Napoli - futuro in bilico | la decisione del club

(Di sabato 25 maggio 2024) IlDisotto l’ombra del Vesuvio è sempre più in: arriva ladel presidente Aurelio De Laurentiis. Nelle ultime ore si sono rincorse voci insistenti di mercato che riguardano il capitano Giovanni Di. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, l’ex Empoli avrebbe presentato alla società la richiesta di essere ceduto. Una scelta che ha lasciato l’intera tifoseria spiazzata e che la società ha deciso di valutare. Il terzino destro è nel capoluogo campano dal 2019 quando sulla panchina partenopea sedeva Carlo Ancelotti. Finora con la casacca azzurra ha collezionato 230 presenze impreziosite da 15 reti e 36 assist. Numeri non di poco conto che, associati ad una professionalità esemplare, gli hanno permesso di ricevere la fascia da capitano proprio nell’anno in cui è tornato lo scudetto a. Il difensore azzurro, alla luce di una stagione davvero negativa, avrebbe deciso di cambiare aria per ritrovare e la condizione fisica e quella mentale più adatta per la sua carriera.

GdS - Inter, idea Di Lorenzo: l'esterno considera chiusa l'avventura al Napoli. Dumfries piace in UK - GdS - Inter, idea Di Lorenzo: l'esterno considera chiusa l'avventura al Napoli. Dumfries piace in UK - Attenzione al nome di Giovanni Di Lorenzo. Con il futuro di Denzel Dumfries ancora in bilico, la pista che porta all'esterno del Napoli e della Nazionale può essere concreta. Dopo ... fcinternews

Tra Bergamo e Atene: l’Europa dipende da Zapata e da…Belotti - Tra Bergamo e Atene: l’Europa dipende da Zapata e da…Belotti - Domani a Bergamo, mercoledì prossimo ad Atene: l’Europa del Toro passa tra circa duemila chilometri. Al Gewiss Stadium dipenderà tutto dai granata, mentre all’Agia Sophia ... torinogranata

Futuro in bilico Intanto Conte gioca a padel - futuro in bilico Intanto Conte gioca a padel - Il tecnico leccese, è in attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro per la prossima stagione. Lunedì potrebbe arrivare l'annuncio. calciolecce