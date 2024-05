Di Lorenzo alla gara d’addio col Napoli? Corsport

(Di sabato 25 maggio 2024) Dicol? Se lo chiede il Corriere dello Sport. Quella di domani contro il Lecce potrebbe essere per Giovanni Diladell’addio al Maradona e al. Un colpo di scena emerso nei primi giorni a Castel Volturno del neo ds Giovanni Manna. Un confronto chiaro e diretto, tra i due, in cui Diha espresso la volontà di lasciareal termine della stagione nonostante un contratto con scadenza 2028 e opzione fino al 2029. Una scelta ponderata e maturata al termine di alcune riflessioni strettamente personali. Una decisione legata anche alle future strategie del club, per cui non esistono incedibili. Diritiene conclusa la sua esperienza napoletana, almeno oggi è così che si sente. Ha scelto la chiarezza per affrontare con calma, con la società e il suo agente, Mario Giuffredi, il discorso futuro. Di, trentuno anni ad agosto, ha detto la sua, ha esposto una richiesta, il resto verrà da sé.

Le parole di Giovanni Di Lorenzo a Mediaset Troppa pressione? “La pressione c’è in questo tipo di partite. Non abbiamo avuto un approccio positivo alla … L'articolo Di Lorenzo: “C’è pressione, non abbiamo avuto approccio positivo alla gara” proviene da ForzAzzurri. forzazzurri

L’Italia si è piazzata in seconda posizione nella staffetta 4×100 alle World Relays: Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu sono riusciti a staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi con una prova solida, senza rischiare più di tanto e portandosi a casa anche la qualificazione per la finale della prossima notte. oasport

Cds - Per Di Lorenzo è finita e Manna lo accontenterà: ci sono già due club - Cds - Per Di lorenzo è finita e Manna lo accontenterà: ci sono già due club - La gara di domani potrebbe essere l'ultima in maglia azzurra anche per Giovanni Di lorenzo. Un colpo di scena emerso nei primi giorni a Castel Volturno del neo ds Giovanni Manna. Secondo il Corriere ... tuttonapoli

Di Lorenzo-Manna, il confronto: "Voglio andare via". I motivi dietro la sua scelta - Di lorenzo-Manna, il confronto: "Voglio andare via". I motivi dietro la sua scelta - Giovanni Di lorenzo non ha dubbi, vuole lasciare Napoli e ne ha parlato con il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. areanapoli

Cds - Per Di Lorenzo è finita ed il Napoli lo accontenterà: Manna al lavoro, ci sono due club - Cds - Per Di lorenzo è finita ed il Napoli lo accontenterà: Manna al lavoro, ci sono due club - Una richiesta chiara, dunque, ed il resto verrà da sé con l'avvicinarsi del mercato. Certo, l'estate sarà lunga, l’annuncio del nuovo allenatore potrebbe anche avere un peso sul destino del terzino, m ... tuttonapoli