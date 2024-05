Di Gregorio-Juventus - c’è l’accordo L’Inter guarda con interesse – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Michele Diè finito da tempo nel mirino della. I bianconeri sono al lavoro con il Monza per trovare l’offerta giusta.con attenzione all’eventuale accordo, scrive Tuttosport.– Non solo mercato in entrata e in uscita: in casa Inter sianche il mercato delle altre, a partire dalle operazione che farà la. I bianconeri hanno messo nel mirino Michele Didopo una stagione eccellente con la maglia del Monza e che gli è valso il premio di portiere della stagione secondo la Lega Calcio. Come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, Giuntoli e Adriano Galliani sono al lavoro per definire l’eventuale accordo economico. I due club stanno cercando di trovare la quadra con una formula che possa garantire al Monza di incassare circa venti milioni di euro. Una percentuale di questi quesi, il 10%, andrà a finire nelle casse delcome da accordo tra i due club durante il passaggio in Brianza.