Destinazione Europa - Conte | Mai con la destra Su sanità e lavoro pronti a parlare coi dem

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 – Sul concetto di fondo Giuseppe, presidente del M5S, non ha dubbi: "Noi siamo quelli che vogliono piùe non meno". Ma il punto, spiega l’ex premier, è "che tipo divogliamo". E qui sciorina le differenze: "La nostranon è quella della corsa al riarmo o della transizione militare. Noi siamo per gli investimenti nel verde, per la pace, per la sfida dell’Ai e della robotica". Certo, la critica riguarda una commissione Von der Leyen che pure, da presidente del Consiglio, aveva appoggiato, e così avevano fatto pure glirlamentari Cinquestelle. Ma il giudizio su di lei, spiega, è diviso in due: "Sul green deal e sulle politiche delha lavorato benissimo. Le delusioni sono arrivate nell’ultima parte del percorso"., lo speciale di QN E Mario Draghi come sarebbe? Sull’uomo con cui ha fatto il passaggio della campanella, l’ex premier glissa: "Non è ora il momento dei nomi, prima serve capire quale sarà la nuova maggioranza di Strasburgo".