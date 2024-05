Depressione incurabile - Zoraya muore a 29 anni | l' eutanasia nel salotto di cas - con i gatti e il fidanzato Aveva tut -o, ma non le bastava per vivere

La 29enne Zoraya Ter Beek ha ricevuto l'ok all'eutanasia da parte delle autorità olandesi per la "troppa sofferenza psicologica". La giovane, infatti, soffre di depressione cronica e di altri disturbi: a causa del grande dolore psichico provato per anni senza mai migliorare, la 29enne ha chiesto di essere sottoposta a eutanasia. fanpage

A 29enne con autismo e depressione concessa l’eutanasia in Olanda, intervista all’esperto di Bioetica Reichlin - A 29enne con autismo e depressione concessa l’eutanasia in Olanda, intervista all’esperto di Bioetica Reichlin - La vicenda ha riaperto il dibattito sulle opportunità e i limiti di questo strumento anche dove è legale da anni ... ilfattoquotidiano

Eutanasia a 29enne perché depressa cronica/ Olanda choc: la legge permette il suicidio per disturbi psichici - Eutanasia a 29enne perché depressa cronica/ Olanda choc: la legge permette il suicidio per disturbi psichici - Eutanasia Olanda, via libera morte per la 29enne zoraya ter Beek. “Ho paura ma sono determinata”: lo choc di uno Stato che uccide i pazienti ... ilsussidiario

Soffre di depressione per anni, la 29enne Zoraya Ter Beek ottiene dai Paesi Bassi l’ok all’eutanasia - Soffre di depressione per anni, la 29enne zoraya Ter Beek ottiene dai Paesi Bassi l’ok all’eutanasia - La 29enne zoraya Ter Beek ha ricevuto l'ok all'eutanasia da parte delle autorità olandesi per la "troppa sofferenza psicologica" ... fanpage