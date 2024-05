Depressione incurabile | l’Olanda accorda l’eutanasia legale alla ventinovenne Zoraya

(Di sabato 25 maggio 2024) Una giovane donna olandese,ter Beek, 29 anni, è morta per eutanasia. Fisicamente sana, non voleva più convivere con una forma molto grave die con l’ansia., che soffriva anche di traumi e disturbo borderline di personalità, ha deciso di voler morire dopo aver combattuto problemi di salute mentale per oltre un decennio, sostenendo che nessun trattamento l’aveva aiutata.Leggi anche:, scegliea 28 anni: “Morirò a maggio, nel salotto di casa, con i gatti e il mio fidanzato” La morte per eutanasiadal 2002, nei Paesi Bassi. Può essereta a coloro che sperimentano “sofferenze insopportabili senza alcuna prospettiva di miglioramento”. Nel 2022, 8.720 persone hanno scelto, con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente.ter Beek è morta alle 13:25 ora locale del 22 maggio, 20 giorni dopo il suo compleanno, con l’aiuto dell’Euthanasia Expertise Center.

