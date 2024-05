Dengue - in Polesine arriva il primo caso | scatta la disinfestazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Rovigo, 25 maggio 2025 – Nella Provincia di Rovigo massima attenzione per questodella febbre ‘’. Un fatto che è stato confermato anche dalla nota ufficiale dell'Ulss 5 Polesana, l'azienda sanitaria del. L’Azienda Ulss5 di Rovigo ha informato che si tratta di una giovane donna rientrante da un viaggio all'estero che ha accusato una sintomatologia compatibile con ''. Per tale motivo, la giovane si è sottoposta a specifici test di laboratorio che, in prima battuta, hanno definito ilcome probabile. La donna vive a Rovigo. Nel merito il servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Ulss 5 Polesana ha preso in carico la segnalazione e sta attivando, come previsto da protocollo della Regione Veneto, la procedura prevista con trattamenti preventivi diadulticida e larvicida nel raggio di 200 metri dall'abitazione della giovane. I sintomi dellaÈ una malattia trasmessa da zanzare, causata da un flavivirus.

