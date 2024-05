Delfino si lancia fuori dalla piscina e inizia a contorcersi sul pavimento di fronte ai bambini | Soffre per esser rinchiuso in cattività

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Unè saltatoe ha cominciato ae a fare movimenti strani sulmentre il pubblico die adulti guardava scioccato. L’animale, evidentemente sofferente a causa dello stato diin cui si trova, ha spaventato tutti gli spettatori del Delfinario Nemo di Minsk, in Bielorussia. Uno dei presenti ha ripreso l’intera scena e l’ha pubblicata su TikTok, dove è diventata presto virale. Il filmato, lungo quasi due minuti, mostra proprio l’animale dolorante che si muove in modo anomalo nello spazio tra lae la prima fila di sedie. Nel mentre, gli altri esemplari ancora nella vasca, sembrano spaventatiscena e rimangono vicino all’amico. Ad un certo punto, uno di questi emette un suono molto acuto, in modo da attirare l’attenzione verso ilsofferente. Dopo svariati secondi, finalmente un gruppo di persone si accorge dell’animale e va in suo soccorso.