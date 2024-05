De Silvestri Una grande famiglia unita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Al triplice fischio, Thiago Motta fa per imboccare il tunnel e la via degli spogliatoi. Capitan Dee Skorupski lo riprendono, lo riportano in mezzo al campo per ricevere l’abbraccio della squadra. Delo abbraccia, i due parlano fitto: "Ma quello che ci siamo detti resta tra noi", specifica il capitano rossoblù, ribattezzato sindaco nei giorni della festa Champions. Si abbracciano, c’è commozione, in una scena che se non fosse in mezzo al campo assomiglierebbe tanto a quella che ebbe come protagonisti Materazzi e Mourinho nell’ora dell’addio di Mou dopo il triplete dell’Inter che fu pure di Thiago. "Thiago è arrivato in un momento non facile, con lui ho giocato insieme in Nazionale, ci siamo confidati spesso perché abbiamo quasi la stessa età: ha capito quello che avrei potuto dare alla squadra anche fuori dal campo, si è creato un rapporto diverso da quello che c’è tra giocatore e allenatore", spiega De