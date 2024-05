De Rossi chiama Di Lorenzo | ADL chiede 20 milioni

Di Lorenzo, il Napoli non ha provato a convincerlo. De Rossi lo ha chiamato, lo vuole a Roma (Il Messaggero) Scrive Il Messaggero che la Roma sta cercando un terzino destro (anche più di uno) di qualità. Tra i profili ai primi posti, se non al primo, c’è Giovanni Di Lorenzo. ilnapolista

Supercell, lo studio di sviluppo dietro ai famosi giochi mobili come Clash of Clans e Brawl Stars, ha stretto una collaborazione con una start-up composta da tre sviluppatori per lanciare un nuovo gioco di caccia ai mostri chiamato Mo.

esports247