Dante e la Commedia | Versi troppo religiosi Due ragazzini islamici esentati dallo studio

(Di sabato 25 maggio 2024) ROMA Alighieri Durante, detto, assente. Due studenti di religione musulmana di una scuola media trevigiana non avranno per ora occasione di conoscere il fondatore della lingua italiana. Sulla zelante quanto singolare esenzione, disposta a quanto pare all’insaputa della dirigenza scolastica, il mondo politico e della cultura nazionale si dichiara complessivamente scettico, se non scandalizzato. Dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha disposto un’ispezione, alla responsabile scuola del Pd, Irene Manzi, che esalta il carattere "universale" dell’operasca; passando per il leader del Carroccio Matteo Salvini, che bolla come "demenziale" la censura sul poeta. Non si capisce dalle fonti se la o il docente di italiano dell’istituto secondario Felissent di Treviso, nell’intento di anticipare un po’ di lectura Dantis per gli studenti dell’ultimo anno (alle superioriè nei programmi ministeriali per ragioni filologico-letterarie tutt’altro che confessionali), ha ritenuto di chiedere l’autorizzazione alle famiglie degli studenti che non seguono le lezioni di religione cattolica per il carattere religioso attribuito al testo e che già in passato avrebbe suscitato rimostranze.