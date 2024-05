Daniele Paudice e Gaia Gigli a Verissimo | lei racconta l’amore tossico vissuto in passato e svela se il figlio ha già conosciuto l’ex tronista

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 25 maggio 2024) Come mostrato nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 23 maggio,ha scelto di lasciare il dating show con. Quest’oggi, nel corso del consueto appuntamento della domenica cone la sua scelta hanno spiegato come prosegue la loro storia d’amore dopo Uomini e Donne: “Non è cambiato niente, dal primo giorno fino ad oggi siamo sempre noi stessi“, ha esordito, che ha aggiunto: Siamo più tranquilli…Lei non è stata tranquilla durante il percorso però adesso siamo felici, ci stiamo conoscendo con dei propositi positivi. Ad un certo punto scoppiato, il bacio è arrivato nel momento giusto, le cose si fanno perché le senti, non perché le devi fare. Lei era pesante, invece l’altra persona era un po’ più leggera quindi la cosa con lei era un po’ più a rilento ma questo non vuol dire che non avevo voglia. Ho sempre avuto voglia però non si era creata…Sono partito come l’uomo d’acciaio e sono diventato l’uomo di burro.