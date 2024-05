Daniel Radcliffe non ritiene giusto un suo cameo nella serie TV di Harry Potter | Deve essere una rottura netta

(Di sabato 25 maggio 2024)ha dichiarato che sarebbe saggio per la prossimatelevisiva di “” prendere le distanze dall’iconicacinematografica, il che significa che la possibilità di un suonello show è piuttosto bassa. “Non credo”, ha dichiarato a E! Online quando gli è stata chiesta la possibilità di recitare. “Penso che molto saggiamente vogliano avere un taglio netto. E non so se funzionerebbe se noi facessimo qualcosa. Sono molto felice di guardare insieme a tutti gli altri”.si è poi gentilmente tirato indietro dal parlare delladi “” in televisione. Quando gli è stato chiesto se Max gli avesse già chiesto di partecipare alla, ha risposto: “Sarò un politico e non farò ipotesi”. L’attore è rimasto fermo nel mantenere le distanze dalla nuova. “Mi sembra di capire che stiano cercando di ricominciare da capo e sono sicuro che chiunque li realizzerà vorrà lasciare il proprio segno e probabilmente non vorrà capire come far fare unal vecchio”, ha detto

