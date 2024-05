Dall’Europa in arrivo 5 milioni Per un turismo sostenibile

(Di sabato 25 maggio 2024) Cinque, a tanto ammonta il finanziamento che Ravenna si è aggiudicata grazie a un bando europeo, con l’obiettivo di rendere ilsempre più. Il progetto, chiamato Foot prints, si sviluppava su tre tematiche: ‘città green’, ’’, ‘sostenere il talento nelle città in contrazione’. Il budget totale era di 120, 112 le candidature e 25 i progetti totali approvati. Di questi solo 5 in Italia e cioè quelli di Ravenna, Unione della Romagna faentina, Bologna, Milano e Prato. A Ravenna, che ha scelto il tema del, verranno realizzati tre hub, veri e propri punti di riferimento per i turisti, e verranno collocati in stazione, al parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna e al Museo NatuRa di Sant’Alberto. Chi arriverà in città in stazione, ad esempio, avrà la possibilità di ottenere informazioni relative alla città d’arte, al mare, alle aree naturalistiche, e di usufruire di una serie di servizi, dal noleggio di biciclette e mezzi elettrici al deposito bagagli.

(Adnkronos) – Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Dubai's Department of Economy and Tourism (Det) alla 31ma edizione del Arabian Travel Market (Atm), Dubai ha accolto 5,18 milioni di visitatori internazionali durante il periodo gennaio-marzo 2024, registrando un aumento dell'11% rispetto ai 4,67 milioni di turisti dello stesso periodo nel 2023.

