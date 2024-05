Dalla Juve a un’altra Big italiana - Chiesa cambia maglia per 50 milioni

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 25 maggio 2024) Calciomercatontus, l’effetto domino si potrebbe scatenare in Serie A in caso di offerta araba per Leao: ecco quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane Nella giornata di ieri è esplosa una vera e propria bomba in Serie A: dall’Arabia starebbero pensando di mettere sul piatto un’offerta astronomica per Rafa Leao, oltre a pagare anche la clausola rescissoria di 175di euro che che c’è per il rossonero. Non c’è, al momento, una vera e propria trattativa, e c’è anche da capire, ovviamente, quale sarà la scelta del portoghese che, secondo noi, difficilmente a questa età deciderà di andarsene dall’altra parte del Mondo per giocare.(Lapresse) – Ilveggente.itPoi chissà, tutto potrebbe succedere ovviamente soprattutto se a comandare continuerà ad essere il dio denaro. Perché magati per un contratto di 30di euro all’anno, e forse anche un poco di più, anche Leao potrebbe tentennare.