Dalla Global tax agli asset russi Intese - progressi e naufragi dal Lago Maggiore

(Di sabato 25 maggio 2024)sulla Cina, pochisullaa. In mezzo latax, uscita ancora una volta monca dal G7 di Stresa. La due giorni sulsi è chiusa con un bilancio tutto sommato positivo, anche se gli obiettivi falliti non sono certo mancati. Il grande assente alla tavola delleportate a casa, è certamente l’accordo sullo smobilizzo di tutti i 300 miliardi dimessi sotto chiave nei vari Paesi occidentali. Gli Stati Uniti esigevano il loro completo utilizzo, andando ben oltre il passo fatto dall’Europa una settimana fa sui 190 miliardi di beni allocati nel Vecchio Continente. Invece no, con buone probabilità a Borgo Egnazia la strada per un’intesa sulla proposta americana sarà ancora in salita. “Sugli aiuti all’Ucraina e sull’uso deglisovraniimmobilizzati sono stati fattima “permangono problemi tecnici. C’è un forte posizionamento politico di tutti i Paesi del G7”, ha affermato Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa al termine del summit.