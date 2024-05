Dal suo paese d’origine in Basilicata i complimenti a Pagliuca | Atalanta modello virtuoso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 25 maggio 2024) Iall’per la vittoria dell’Europa League arrivano da ogni angolo d’Italia e forse anche d’Europa. Alcuni, però, sono un po’ più speciali di altro. Così come quelli dell’AD Marmo Platano, squadra che milita nel campionato di Promozione Lucana. Il motivo? Il club disputa le partite casalinghe a Muro Lucano, in provincia di Potenza, ed è ildel co-chairman Stephen Gerard. “Il suo secondo nome, Gerard, richiama inoltre il co-patrono della, San Gerardo Maiella” spiega la società in una nota diffusa venerdì (24 maggio). In una delle sue prime interviste, infatti, l’imprenditore italo-americano dichiarò a Dazn di avere il nonno di Muro Lucano. Ed è per questo il successo della Dea ha fatto gioire anche il Presidente della squadra lucana, Gianfranco Pucillo. “L’è un esempiodi forza e lungimiranza non solo in Italia ma anche in Europa” ha affermato, “anche noi per il nostro settore giovanile troviamo ispirazione in squadre come quella bergamasca”.