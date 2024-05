Dal Salva-Casa alle sanzioni fiscali light - via libera ai decreti acchiappa-voti

(Di sabato 25 maggio 2024) E vai col. Un tramezzo spostato o una finestra posizionata diversamente. Sarebbero queste le piccole difformità edilizie che il decreto fortemente voluto da Matteo Salvini, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, permetterebbe di regolarizzare. Un decreto a pochi giorni dEuropee sa tanto di misura elettorale che può valere milioni di. A fornire il numero è lo stesso ministro e vicepremier leghista. “Spero da lunedì, quando il decreto sarà pubblicato, di vedere – dice Salvini – moltissima gente in comune a pagare: così gli uffici sino di 4 milioni di pratiche stimate”. Ecco quattro milioni: tante sono le domande di condono che risultano ancora pendenti. Sebbene il ministro del Carroccio continui a dire che non si tratta di un condono. Le opposizioni e le associazioni criticano il condono di Salvini Non la pensano così dparti del Pd. “Siamo di fronte a un provvedimento molto ambiguo che può portare a veri e propri abusi.

Decreto salva- casa: verande, pareti, ecco le nuove regole e i costi degli interventi (da mille a 31 mila euro) - Decreto salva- casa: verande, pareti, ecco le nuove regole e i costi degli interventi (da mille a 31 mila euro) - In pratica, ipotizzando un abuso sanabile che abbia apportato un aumento di superficie commerciale di 10 metri quadrati, si partirà dai prezzi di zona rilevati semestralmente dall’Omi (Osservatorio ... corriere

Un aiuto all'edilizia e anche ai conti pubblici - Un aiuto all'edilizia e anche ai conti pubblici - Ci sono due mattoni su cui è costruito il piano Salva casa, due intuizioni molto felici che segnano un deciso cambio di rotta sul settore immobiliare e sui conti pubblici. In attesa di capire a quanto ... ilgiornale

Salva-casa, cosa si potrà fare e cosa no: ok ai soppalchi ma niente balconi, ecco la guida completa - salva-casa, cosa si potrà fare e cosa no: ok ai soppalchi ma niente balconi, ecco la guida completa - Via libera, ieri, dal Consiglio dei ministri al decreto salva-casa per regolarizzare «piccole difformità» edilizie, abusi minori come tramezzi o finestre posizionati ... ilmattino