Dal ritorno di Faye Dunaway e Demi Moore alla presenza invisibile di Hunter Schafer e alla scomparsa di Jacob Elordi

(Di sabato 25 maggio 2024) Undici giorni di proiezioni, red carpet, interviste. Grandi speranze e sonore delusioni. Il Festival di Cannes 2024, il numero 77, ormai sta ripiegando i tappeti rossi: è il momento dei bilanci. Sulla qualità delle pellicole in concorso stendiamo un velo, per quanto consapevoli che un miracolo come quello dell’edizione 2023 non fosse ripetibile. Cannes 2024, ci siamo: Sorrentino in concorso, tante stelle e l’incognita di un nuovo #metoo X Leggi anche › Chi vincerà il Festival di Cannes 2024? Ecco i nostri pronostici Ricordate? Nel palmarès c’erano Anatomia di una caduta di Justine Triet, Zona d’interesse di Jonathan Glazer, Il gusto delle cose di Tr?n Anh Hùng, Perfect Days di Wim Wenders, Foglie al vento di Aki Kaurismaki.

Apri il menu di navigazione - Apri il menu di navigazione - L'attrice è famosa per personaggi e film iconici, come Bonnie di Gangster Story – con cui lanciò un nuovo stile – e Chinatown dove recita con Jack Nicholson ... vogue

Basket, Faye ha vinto il premio di miglior Under 22 del campionato di serie A - Basket, faye ha vinto il premio di miglior Under 22 del campionato di serie A - REGGIO EMILIA – Il lungo della Unahotels Mouhamed faye è stato votato come il Best Under 22 of the Year – IBSA della regular season della Serie A di basket. Un premio prestigioso per il giovane talent ... reggionline

LBA - Momo Faye è il Miglior U22 della stagione di Serie A - LBA - Momo faye è il Miglior U22 della stagione di Serie A - Mouhamed faye (UNAHOTELS Reggio Emilia) è stato votato come il Best Under 22 of the Year - IBSA della regular season della Serie A UnipolSai per la stagione 2023/2024, mettendosi alle spalle Davide ... pianetabasket